L’annuncio della riapertura di Hormuz fa crollare il prezzo del greggio

Roma, 17 apr. (askanews) – Il passaggio delle navi commerciali attraverso lo stretto di Hormuz è “completamente aperto”, “in linea con il cessate il fuoco in Libano” e per il restante periodo di cessate il fuoco: è l’annuncio dato dal ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, in un post su X.La notizia ha fatto crollare il prezzo del petrolio, con ribassi di oltre il 10% sia per il Brent sia per il Wti, mentre il gas alla Borsa di Amsterdam è scivolato sotto i 40 euro.Sul suo social Truth, Donald Trump ha prima ringraziato, poi ha scritto: “Lo Stretto di Hormuz è completamente aperto e pronto per il transito, ma il blocco navale rimarrà pienamente in vigore nei confronti dell’Iran, solo, fino a quando le nostre transazioni con l’Iran non saranno completate al 100%”.”Questo processo – ha aggiunto Trump – dovrebbe procedere molto rapidamente, perché la maggior parte dei punti è già stata negoziata”.E poi, un affondo contro i Paesi della Nato: “Ora che la situazione dello Stretto di Hormuz è finita, ho ricevuto una chiamata dalla Nato per chiedermi se avessimo bisogno di aiuto. Ho detto loro di stare alla larga, a meno che non vogliano solo caricare le loro navi di petrolio. Sono stati inutili quando servivano, una tigre di carta!”, ha scritto Trump su Truth.
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