L’Anp chiede fine della carestia a Gaza: “Il silenzio è complice”

Ramallah (Cisgiordania), 7 mag. (askanews) – Il primo ministro palestinese Mohammad Mustafa ha esortato oggi il mondo a porre fine al “crimine umanitario deliberato” della “carestia” in corso a Gaza, dove la popolazione è dissanguata dopo oltre due mesi di blocco totale da parte di Israele.”Questa carestia non è un disastro naturale, è un crimine umanitario deliberato, e il silenzio è complice”, ha affermato in una conferenza stampa a Ramallah, invocando “la coscienza dell’umanità”.