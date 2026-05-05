Le infiorate di Spello, nel borgo umbro la natura diventa arte

Spello (Pg), 5 mag. (askanews) – Nel borgo di Spello ogni anno la natura diventa arte. Qui, nel cuore dell’Umbria, in occasione del Corpus Domini, le strade diventano un museo a cielo aperto con le tradizionali Infiorate.Quest’anno la notte dei fiori sarà nel weekend del 6 e 7 giugno: tra sabato e domenica oltre duemila persone, tra cui centinaia di giovanissimi, danno forma a quasi due chilometri di tappeti e quadri floreali, circa settanta opere, realizzate esclusivamente con materiali naturali. All’alba tutto è pronto per solenne processione del Corpus Domini. Un evento che unisce arte, fede e la comunità che per mesi lavora alla raccolta dei fiori e alla preparazione dei petali, tramandata di generazione in generazione.Accanto alla tradizione, anche tanti eventi collaterali: street food con specialità enogastronomiche regionali, concerti e spettacoli, corsi di cucina floreale, mostre, laboratori e la possibilità, per i visitatori, di partecipare direttamente alla creazione delle opere con maestri infioratori.