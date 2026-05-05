Sondaggi politici, destre in crisi: Fratelli d’Italia in calo e Avs avvicina Forza Italia

Continua il momento di difficoltà, nei sondaggi, per Fratelli d’Italia. L’ultima rilevazione di Swg per il TgLa7 conferma un trend che prosegue, con qualche breve interruzione, ormai dal referendum sulla giustizia. Per il partito di Giorgia Meloni si registra, nell’ultima settimana, una nuova flessione che permette così al Pd di accorciare le distanze.

Proprio i dem, infatti, guadagnano consensi insieme a Verdi e Sinistra. Ben diverso il discorso per gli altri partiti della maggioranza di governo: registrano un calo sia Forza Italia che la Lega. E a loro si affianca anche il Movimento 5 Stelle, che perde un decimo di punto. Entriamo nel dettaglio del sondaggio di Swg.

Sondaggi elettorali, Fratelli d’Italia continua a scendere e il Pd si riavvicina

Fratelli d’Italia riesce a mantenere il primato con ampio margine, nonostante il calo dei consensi continui ormai da settimane. Il partito di Meloni torna così al di sotto del 29% e, con il calo di tre decimi di punto, si ferma al 28,8%. Il Pd ne approfitta solo parzialmente: il partito di Elly Schlein non riesce ancora a superare la soglia del 22%, ma guadagnando due decimi di punto raggiunge comunque il 21,8%. Ora la distanza da FdI si riduce a sette punti.

I 5 Stelle perdono, come detto, lo 0,1% e non vanno oltre il 12,4%. Ma va peggio a Forza Italia, che flette di due decimi di punto al 7,5%. Ad approfittarne è Verdi/Sinistra: Avs, infatti, guadagna due decimi di punto e si riavvicina al partito guidato da Antonio Tajani, attestandosi al 6,9%. Avs, inoltre, amplia il vantaggio rispetto alla Lega: il partito di Matteo Salvini perde ancora un decimo di punto e si ferma al 6,1%.

Stabile troviamo poi Futuro Nazionale al 3,6%, seguito da vicino da Azione che guadagna un decimo di punto e raggiunge il 3,5%. In salita troviamo poi tutti gli altri partiti considerati dal sondaggio: Italia Viva (+0,2%) al 2,5%, +Europa (+0,1%) all’1,6% e Noi Moderati (+0,1%) all’1,2%.