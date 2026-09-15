L’ultimo saluto a Emma Bonino, i funerali di Stato laici in Campidoglio

Rom, 15 set. (askanews) – Nelle immagini l’uscita del feretro di Emma Bonino, scomparsa a 78 anni, dopo i funerali di Stato laici che si sono svolti nella Sala della Protomoteca, in Campidoglio.Alla cerimonia hanno partecipato tutte le più alte cariche dello Stato, a partire dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e dalla premier, Giorgia Meloni. Il feretro dell’esponente radicale era avvolto dalla bandiera blu con dodici stelle dorate dell’Europa e circondato da corone e cuscini di fiori.Accanto al capo dello Stato e alla presidente del Consiglio il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, il presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso. E ancora il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ministri e leader politici tra cui Elly Schlein, Carlo Calenda, Matteo Renzi, Giuseppe Conte, Riccardo Magi, Romano Prodi, Massimo D’Alema, Enrico Letta, Pier Ferdinando Casini.Nel corso della cerimonia laica hanno preso la parola tra gli altri due ex presidenti del consiglio che hanno avuto nel loro esecutivo Bonino. Prodi ha ricordato come “la sua battaglia per i deboli e gli indifesi è stata la sua stella polare ed è stato un insegnamento per tutti noi. Emma è stata al mio fianco nel mio secondo governo: a lei aveva affidato la responsabilità delle Politiche europee e del Commercio estero, battaglia che ha affrontato con la stessa forza e con la stessa determinazione con le quali si è sempre impegnata nella difesa dei diritti civili”.