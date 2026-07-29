Malagò: “Sistema calcio ha bisogno di cambiare alcune regole del gioco”

Milano, 29 lug. (askanews) – “Questo disegno di legge ha degli aspetti interessantissimi”. È il messaggio lanciato dal presidente della Figc Giovanni Malagò nel corso dell’audizione davanti alla VII Commissione del Senato, dedicata al disegno di legge sul sistema calcistico italiano. Malago ha aggiunto: “Noi abbiamo bisogno, molto bisogno, non voglio usare la parola disperato bisogno, perché il sistema ha una grande necessità di modificare alcune regole del gioco. Ci sono anche all’interno di questi articoli alcune norme che vanno a sbattere con i principi dell’autonomia sportiva.