Carburanti, Conte: governo concentrato solo su spese folli per riarmo

Roma, 29 lug. (askanews) – “Il carovita e il carburante alle stelle si stanno mangiando gli stipendi degli italiani e il governo cosa fa? Mette soltanto 17 centesimi per il gasolio, zero per la benzina. Peraltro loro a gennaio hanno aumentato le accise. La verità è che sono concentrati solo per spese folli e per prestiti per il riarmo. Il governo deve andare a casa, stanno facendo danni seri all’Italia e agli italiani”. Così il leader di M5s, Giuseppe Conte, conversando con i cronisti.”Dobbiamo assolutamente riprogrammare la spesa soprattutto quella militare e prendere gli extra profitti anche dalle aziende energetiche e dalle banche”, ha aggiunto.Poi la domanda sull’attacco di Grillo ai Cinque Stelle che con un post ha affermato che il MoVimento ha perso l’identità e che si sono montati la testa: “Con tutte le nostre battaglie che stiamo facendo, spesso contro tutti. Poi, aveva detto che Draghi era che un grillino, fate un po’ voi” ha concluso.