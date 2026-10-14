Maxi striscione Greenpeace a Bruxelles: Bruciare Gas rovina l’Europa

Bruxelles, 14 ott. (askanews) – Gli attivisti di Greenpeace Belgio srotolano sulla facciata del Parlamento europeo a Bruxelles uno striscione largo 80 metri con la scritta “Bruciare gas rovina l’Europa”, nell’ambito di una protesta contro la dipendenza dal gas. “Abbiamo qui degli attivisti di Greenpeace Belgio che stanno scalando il Parlamento europeo per protestare contro la nostra continua dipendenza dal gas. Sappiamo che, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, i legislatori europei dovranno occuparsi di diversi dossier che rischiano di vincolarci ancora di più all’attuale dipendenza dal gas. Siamo qui proprio per denunciare questa situazione e chiedere, innanzitutto, l’eliminazione graduale del gas entro il 2035”, ha spiegato Thomas Gelin, responsabile delle campagne politiche di Greenpeace. “Stiamo entrando nella stagione del riscaldamento, quindi le persone avvertiranno concretamente l’aumento dei prezzi dell’energia. Riteniamo dunque che si stia creando una certa dinamica, per cui ci si renderà conto di quanto sia profondamente sbagliata la dipendenza dal gas, non solo per il noto impatto climatico, ma anche per le ripercussioni dirette sul proprio tenore di vita”, ha aggiunto Gelin.