Midterm, festa dem in Michigan: “Non è un’onda, è uno tsunami”

Detroit (Michigan), 4 nov. (askanews) – “Non è un’onda, è uno tsunami”, afferma Imran Aijazuddin, sostenitore democratico di Detroit, in Michigan, dove si celebra la vittoria del partito alle elezioni di medio termine che hanno visto i dem conquistare il Congresso. In Michigan Abdul El-Sayed ha trionfato sul repubblicano Mike Rogers nella corsa al Senato; è il primo musulmano a essere eletto alla Camera alta degli Usa. “È un messaggio molto chiaro all’attuale amministrazione: quello che stanno facendo non funziona per la gente comune”, aggiunge il supporter dem.”Spero davvero che le cose miglioreranno con Abdul (El-Sayed)come nostro senatore e Jocelyn Benson come nostra governatrice” afferma Sara Basha, un’altra sostenitrice democratica, che aggiunge: “Ho la sensazione che l’islamofobia dimostri semplicemente che la speranza e l’amore possono vincere molto più dell’odio. Ed è per questo che l’America è così grande. È perché siamo diversi, siamo tutti diversi e possiamo ancora coesistere tutti e far parte di una grande comunità”.