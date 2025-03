Onu: profonda preoccupazione per ripresa delle ostilità a Gaza

Milano, 21 mar. (askanews) – La coordinatrice Onu del processo di pace in Medio Oriente, Sigrid Kaag, ha espresso la sua “profonda preoccupazione per la ripresa delle ostilità a Gaza” durante una riunione del Consiglio di sicurezza dell’Onu sulla questione, poiché due cittadini francesi sono rimasti “gravemente feriti” negli attacchi contro gli edifici delle Nazioni Unite a Gaza. “Vorrei anche esprimere il mio profondo allarme per la ripresa delle ostilità a Gaza questa settimana, che ha già ucciso centinaia di persone, per lo più donne e bambini, e vorrei riecheggiare l’appello del Segretario generale per la ripresa di seri negoziati per il cessate il fuoco, l’accesso umanitario senza ostacoli e per il rilascio immediato e incondizionato degli ostaggi rimasti”.