Parigi: “La Francia si opporrà se si tenterà di forzare sul Mercosur”

Parigi, 17 dic. (askanews) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha avvertito nel Consiglio dei ministri che “la Francia si opporrà con fermezza” se ci sarà “la volontà di forzare l’accordo commerciale con il Mercosur da parte delle istituzioni europee”. Lo riferisce ad Afp la portavoce del governo Maud Bregeon.”Vengo ora all’altro tema importante di queste settimane, che, come sapete, è il Mercosur. Da diverse settimane, il presidente (Macron) ha affermato chiaramente che non c’è sufficiente trasparenza sulle tre condizioni richieste, che conoscete: le misure specchio, la clausola di salvaguardia e i controlli. Questo rimane vero anche oggi e, allo stato attuale delle cose, il presidente della Repubblica ha tenuto a dire, e queste sono le sue parole, ‘se ci fossero tentativi da parte delle istituzioni europee di forzare questa iniziativa, la Francia si opporrebbe con fermezza’”.