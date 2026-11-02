Poste Italiane protagonista nel mese dell’educazione finanziaria

Roma, 2 nov. (askanews) – Webinar accessibili a tutti, un convegno dedicato alle imprese e un obiettivo chiaro: accrescere, migliorare e promuovere una cultura finanziaria per accompagnare i cittadini di ogni età verso scelte consapevoli e sostenibili su risparmio, protezione e previdenza. Poste Italiane è tra i protagonisti della nona edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria, l’iniziativa promossa dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato Edufin), nel mese di novembre con lo slogan “Educazione finanziaria: oggi per il tuo domani”.Il Gruppo mette a disposizione di cittadini e imprese una serie di appuntamenti informativi per promuovere e diffondere conoscenze e competenze finanziarie, assicurative e previdenziali a favore dell’intera collettività. Un invito a investire tempo per migliorare la propria padronanza degli argomenti trattati e imparare a reagire agli imprevisti, in modo da scegliere più consapevolmente in materie di previdenza e investimento.Il calendario degli eventi promossi da Poste Italiane prevede giovedì 5 novembre, in occasione della Giornata dell’Educazione Assicurativa, due webinar sul tema “La protezione”: il primo alle ore 10:00, con sottotitoli e tradotto da un interprete nella Lingua Italiana dei Segni. il secondo alle ore 16:00.Martedì 24 novembre sarà il momento del Convegno in presenza “EDUFinTOUR IMPRESA”, con il patrocinio di Unioncamere e in collaborazione con la Camera di Commercio di Trento, dedicato a piccoli imprenditori e liberi professionisti. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del percorso Connecting Business dedicato a microimprenditori, artigiani e liberi professionisti. L’evento si terrà presso la Sala Calepini della Camera di Commercio di Trento, in via Calepina 13.A queste iniziative si affiancano anche tanti altri contenuti digitali disponibili sulla sezione di Educazione Finanziaria del sito Poste Italiane: https://www.posteitaliane.it/it/education/educazione-finanziariaIl servizio del TG Poste