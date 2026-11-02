Sondaggi politici, campo largo avanti e balzo M5s: i 5 Stelle sfiorano il 15%

Gli ultimi sondaggi premiano Fratelli d'Italia, Pd e Movimento 5 Stelle: il partito di Conte sfiora il 15% e il campo largo resta avanti.

Ampio vantaggio del campo largo, con Pd e Movimento 5 Stelle in crescita, sul centrodestra mentre Futuro Nazionale crolla. Gli ultimi sondaggi, e in particolare quello di Ipsos Doxa per il Corriere della Sera, confermano la concreta possibilità per il fronte progressista di affermarsi alle elezioni politiche, pur non avendo ancora scelto un leader.

Per quanto riguarda i singoli partiti, rispetto alla rilevazione dello scorso mese crescono Fratelli d’Italia, Pd e Movimento 5 Stelle, mentre perdono nettamente consensi Forza Italia e Futuro Nazionale. Torna a respirare, pur restando su livelli bassi, la Lega che recupera qualche voto. Entriamo nel dettaglio del sondaggio.

Sondaggi elettorali: crescono Fratelli d’Italia, Pd e M5s

In testa c’è sempre Fratelli d’Italia che è stimato al 26,7%, in leggera crescita (+0,3%) rispetto a un mese fa. Nella coalizione di centrodestra indietreggia invece Forza Italia, che perde un punto e si ferma al 6,3%. In ripresa la Lega, che recupera quasi un punto ma si ferma comunque solamente al 5,6%. Complessivamente il centrodestra è stabile al 39,4%. Se invece si unisse Futuro Nazionale raccoglierebbe il 47,3%: il partito di Roberto Vannacci ha però perso quasi un punto percentuale attestandosi al 7,9%.

Passando all’opposizione, il Pd guadagna lo 0,4% e si attesta al 19,9%. Stessa crescita per il Movimento 5 Stelle che così sfiora il 15%, attestandosi al 14,9%. Stabile Avs al 6,3% e sostanzialmente invariato il dato anche per +Europa e Italia Viva. Il campo largo otterrebbe quindi il 44,9%, incrementando il suo dato di quattro decimi di punto in un mese e mantenendo un vantaggio superiore ai cinque punti sul centrodestra. Azione, fuori dalle due coalizioni, si conferma al 3%.

Il gradimento degli italiani per Meloni e per il governo

Il sondaggio considera anche l’opinione degli italiani sull’operato del governo e della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Per quanto riguarda il governo, il dato è leggermente salito in un mese, dal 40% al 41% ma sempre ben sotto la sufficienza. Discorso simile per Meloni, che sale dal 41% al 42% ma resta lontana dalla sufficienza.