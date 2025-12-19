Putin: i beni russi congelati dall’Ue sono una rapina

Milano, 19 dic. (askanews) – “Il furto è il sequestro occulto di una proprietà. Ma in questo caso stanno cercando di farlo apertamente. Questa è una rapina, questa è una rapina. Ma perché non possono portare a termine questa rapina? Perché le conseguenze potrebbero essere gravi per i rapinatori”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, durante la trasmissione “Bilancio dell’anno con Vladimir Putin”, un format che unisce una lunga conferenza stampa e una sessione di domande e risposte in diretta.”I beni russi all’estero dovranno essere restituiti”, ha affermato Putin, aggiungendo che, in caso di confisca dei propri beni da parte dell’Europa, la Russia si difenderà in tribunale e cercherà una giurisdizione che non dipenda da decisioni politiche.