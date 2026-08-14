Raul Castro riappare in pubblico per il centenario di Fidel

L’Avana, 14 ago. (askanews) – L’ex presidente cubano Raul Castro è riapparso in pubblico per la prima volta dopo diversi mesi a un evento a L’Avana per celebrare il centenario della nascita del fratello Fidel.Il leader cubano 95enne è stato accolto da una standing ovation nel Teatro Karl Marx; vestito con l’uniforme militare si è poi seduto accanto alla vedova di Fidel, Dalia Soto del Valle. All’evento celebrativo ha partecipato anche il presidente Miguel Dìaz-Canel, che ha detto: “Essere seguace di Fidel non è professare una fede cieca. È un atteggiamento onorevole nei confronti della vita. Significa definirci come combattenti permanenti anti-imperialisti e contro tutte le ingiustizie del mondo”.Sebbene Raul Castro non ricopra alcuna carica nel governo o nel partito, mantiene un ruolo importante nelle decisioni politiche e ha la laedership delle forze armate, in un momento di grave crisi economica e tensioni con gli Usa. Le sue scarse apparizioni in pubblico avevano alimentato voci sul suo stato di salute nelle ultime settimane.L’ultima volta era stato visto il primo maggio, davanti all’ambasciata degli Stati Uniti a L’Avana, poi in tv un paio di volte a giugno. Il fratello minore del defunto Fidel Castro è stato accusato dal Dipartimento di Giustizia americano per l’abbattimento di due aerei nel 1996 che trasportavano aiuti umanitari per i migranti, in cui morirono piloti americani.