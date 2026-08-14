Scatta l’allarme in Lettonia, i caccia italiani abbattono un drone: ma probabilmente è ucraino

A intervenire è stato un caccia italiano. Così è stato abbattuto, nella giornata di ieri, un drone sopra i cieli della Lettonia. L’eurofighter intervenuto ieri partecipa alla missione di difesa aerea della Nato nei Paesi baltici.

La notizia è stata confermata dalla ministra degli Esteri lettone in un post su X: “Siamo grati ai nostri alleati italiani per il loro contributo e per il mantenimento dell’integrità dello spazio aereo alleato”. La ministra racconta che ieri sera “un velivolo senza pilota straniero è stato abbattuto dai nostri alleati italiani sopra la Lettonia orientale”.

Secondo quanto emerso finora, sembra che il drone abbattuto fosse ucraino e aveva deviato dalla sua rotta, secondo quanto scrive Ukrainska Pravda. Prima dell’azione del caccia italiano era scattata l’allerta aerea in cinque regioni del Paese, poi revocata durante la notte.

Lettonia, i caccia italiani abbattono un drone: perché dovrebbe essere ucraino

Le forze armate di Riga hanno quindi fatto sapere che la “minaccia” dello spazio aereo era terminata dopo l’abbattimento del drone nella regione di Balva, nel nord-est del Paese. La posizione del relitto è nota alle forze armate, ma non verrà rivelata. Il velivolo è stato abbattuto ad alta quota e per questo si ritiene che i detriti possano essere ricaduta in un’area vasta.

Nelle dichiarazioni ufficiali non è mai stata menzionata la provenienza del drone, ma l’ipotesi che sia di origine ucraina è ritenuta la più probabile. Anche perché nella scorsa notte i droni ucraini hanno attaccato il porto russo di Ust-Luga, vicino a San Pietroburgo: per raggiungerlo il percorso più breve passa proprio per i confini orientali di Lettonia ed Estonia.

La portavoce della Nato, Allison Hart, sull’account ufficiale dell’Alleanza ha spiegato che dopo l’allarme sono decollati sia gli Eurofighter italiani schierati in Lituania sia gli F-16 turchi operativi dall’Estonia. Nel corso dell’intervento, uno degli Eurofighter ha abbattuto il drone sopra lo spazio aereo lettone.