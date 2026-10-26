Sindaco Londra inaugura Oxford Street pedonalizzata: “Giorno storico”

Londra, 26 ott. (askanews) – Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, attraversa un tratto di Oxford Street, celebre via commerciale della capitale britannica, trasformato di recente in zona pedonale. “Voglio sostenere i nostri negozi di Oxford Street, e il fatto che un chilometro di questa strada, ovvero quasi la metà, sia definitivamente pedonale, significa più spazio e maggiore sicurezza”, ha affermato il sindaco laburista. “Questo è un giorno storico per Oxford Street, ma anche per Londra. Sentite, è davvero importante sostenere i nostri fantastici negozi. È davvero importante riconoscere le sfide che devono affrontare, non solo decenni di declino, ma anche la concorrenza dello shopping online e dei centri commerciali fuori città. Voglio sostenere i nostri negozi di Oxford Street, e rendere un chilometro di questa strada, quasi la metà, per sempre chiuso al traffico significa avere più spazio e maggiore sicurezza. E in vista del Natale, voglio che la gente venga qui a fare acquisti e si goda l’esperienza”, ha spiegato Khan. “Londra non vuole essere all’altezza di altre città del mondo, vogliamo essere migliori. Non mi scuso affatto per questo. Ma quando osservo altre città e vedo come sono riuscite a mantenere vivo il commercio al dettaglio, ci sono cose da cui si può imparare. Cose da evitare, per non ripetere i loro errori, e cose da imparare, per seguire il loro esempio. Quindi si guardano, ad esempio, altre parti del mondo, che si tratti di Copenaghen, Barcellona, Parigi o New York. Hanno provato diverse soluzioni. Alcune hanno funzionato, altre no. Abbiamo quindi parlato con i colleghi di quelle città, riconoscendo però che il commercio al dettaglio oggi è davvero difficile perché i negozi sono in concorrenza con lo shopping online. I negozi sono in concorrenza con quelli situati nei centri commerciali al coperto. Abbiamo una scelta. O lasciamo che lo status quo continui, con un ulteriore declino, oppure sosteniamo strade come Oxford Street”.Oxford Street, che attraversa Londra da est a ovest per 2,5 km, è una delle vie commerciali più frequentate al mondo, con circa un milione di visitatori al giorno e circa 3,1 miliardi di sterline (3,7 miliardi di euro) spesi nei suoi negozi ogni anno. Saranno inoltre installati alberi, panchine e tavolini. I lavori dovrebbero iniziare all’inizio del 2027, ha precisato Khan, che sostiene questo progetto sin dal suo primo mandato, nel 2016.