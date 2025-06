Sono 13 milioni gli italiani che usano l’intelligenza artificiale

Milano, 3 giu. (askanews) – L’uso dell’intelligenza artificiale cresce rapidamente anche in Italia: nel mese di aprile sono stati 13 milioni gli utenti che hanno usato almeno una volta una app di IA generativa, pari al 28% di chi usa Internet nel nostro Paese. Secondo i dati della piattaforma di analisi MyMertrix di Comscore, a dominare la classifica sono tre app, in primis ChatGpt, la piattaforma che nel 2022 ha dato il via alla corsa mondiale a questa tecnologia, seguono molto distanziate Copilot di Microsoft e l’applicazione cinese DeepSeek. A usare l’intelligenza artificiale sono soprattutto i giovani e le donne. Il tasso di crescita della fruizione di questo tipo di applicazioni da inizio anno segna + 31% in termini di reach (il numero di persone che vede i contenuti) e +51% in termini di tempo speso.