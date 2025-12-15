Teheran, le bikers iraniane che sfidano leggi e pregiudizi

Roma, 15 dic. (askanews) – Motociclista donna, in Iran. Una passione non facile da coltivare per Maryam Ghelich che ha imparato a guidare la moto 15 anni fa, andando di notte per le strade deserte di Teheran per evitare di essere giudicata per il suo abbigliamento, pantaloni, casco e protezioni, o per la mancanza della patente. In Iran infatti, nonostante i progressi compiuti e il numero di motocicliste aumentato anche grazie a Maryam che gli insegna a guidare, il rilascio delle patenti per moto e scooter alle donne è un nodo legale mai sciolto.Le leggi sul traffico non gli vietano esplicitamente di guidarle ma le autorità, nella pratica, non gli hanno mai rilasciato patenti.Ghelich non si arrende e ha formato centinaia di donne da istruttrice certificata dalla Federazione, aiutandole a districarsi nel traffico di Teheran e tra i pegiudizi e gli ostacoli che devono affrontare nella conservatrice Repubblica islamica.”Questo sport è una delle mie passioni, anche se in Iran è considerato un’attività maschile – racconta – ho cercato di dimostrare che anche le donne possono avere successo in questo campo”. Le cose stanno cambiando lentamente, spiega. “Prima non era affatto accettato, ora, quando vedo le donne che abbiamo formato guidare per le strade, mi fa davvero piacere vedere che le famiglie lo accettano”.Che ci sia un atteggiamento diverso lo notano anche le sue allieve. “Le persone in generale sono più rispettose di prima – dice Niloufar, stilista – non mi preoccupo più tanto che qualcuno mi stia troppo vicino o cerchi di disturbarmi. La città sembra più piacevole con più donne che guidano e le persone mostrano più rispetto”.”Naturalmente – aggiunge – ho ancora delle preoccupazioni. Anche se una donna guida in modo molto professionale, senza patente sarà legalmente responsabile in caso di incidente, anche se è lei la vittima. Questo perché non ha la patente o il permesso ufficiale per guidare”.Di fatto, le autorità iraniane hanno affermato che le donne possono guidare le moto. A settembre scorso, il capo della polizia stradale iraniana, Teymour Hosseini, ha dichiarato che i suoi agenti non hanno l’autorità di dare una propria interpretazione della legge per motivi religiosi o di altro tipo.Il problema è il rigido codice di abbigliamento della Repubblica islamica, in vigore da poco dopo la rivoluzione del 1979, e a cui molti ancora fanno riferimento, che impone alle donne di indossare abiti larghi e di coprirsi la testa e il collo, cosa che andrebbe a scontrarsi con il guidare una moto.