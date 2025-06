Teheran, migliaia in piazza contro Israele e Usa, bruciate bandiere

Teheran, 20 giu. (askanews) – Migliaia di persone sono scese in piazza a Teheran per manifestare contro gli attacchi di Israele e le minacce di intervento degli Stati Uniti, scandendo slogan a sostegno dei leader iraniani e sventolando la bandiera nazionale e quella del gruppo militante libanese Hezbollah. Alcuni manifestanti hanno anche bruciato bandiere israeliane e americane.Nelle ultime ore, fonti della sicurezza di Israele hanno dichiarato che si auspicano che gli Usa attacchino il sito nucleare sotterraneo iraniano di Fordow, dicendosi comunque pronti ad agire anche da soli nei prossimi giorni. “Per costringere l’Iran a concessioni che altrimenti non farebbe e riportarlo al tavolo negoziale, questa è l’unica strada: abbiamo bisogno che gli Stati Uniti intervengano”, ha dichiarato una fonte dell’intelligence israeliana.