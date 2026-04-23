Iran, Casa Bianca: nessuna scadenza precisa per risposta di Teheran

Roma, 22 apr. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ha fissato una scadenza entro la quale l’Iran dovrà presentare una proposta di pace, ha affermato la Casa Bianca. “A differenza di quanto riportato da alcune fonti, il presidente non ha fissato una scadenza precisa per ricevere una proposta iraniana. Alla fine, la tempistica sarà dettata dal comandante in capo”, ha detto ai giornalisti la portavoce Karoline Leavitt, parlando a Washington, precisando che “il loro regime e molti dei loro leader per quasi cinquant’anni sono stati spazzati via dalla faccia del Pianeta Terra” e che Trump gli “offre loro un po’ di flessibilità”, in attesa di una “proposta unitaria”.”Inoltre, è soddisfatto del blocco navale, e capisce che l’Iran è in una posizione molto debole, le carte sono nelle mani del presidente Trump in questo momento” ha concluso la portavoce.