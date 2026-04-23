Meteo: l'alta pressione nordafricana domina sull'Italia e porta un anticipo d'estate che durerà fino a domenica

Dopo giorni di maltempo, l’Italia inverte la tendenza. A determinare questa svolta meteo, che porterà a un vero e proprio anticipo dell’estate, è l’alta pressione nordafricana che, fino a domenica, dominerà sul Paese facendo impennare le colonnine di mercurio.

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, in questi giorni le temperature potranno raggiungere i 25-26 gradi su gran parte del territorio italiano. Le uniche condizioni di instabilità residue si concentrano tra la Calabria meridionale e la Sicilia, dove sono ancora possibili gli ultimi acquazzoni.

Nelle stesse ore si fanno sentire anche correnti settentrionali sostenute, forti fino a burrasca sui settori costieri e appenninici del Centro-Sud. Di pari passo con l’aumento delle temperature diurne, si registrerà però un calo di quelle minime che, nelle ore notturne, soprattutto al Centro-Nord, potrebbero scendere fino a 3-5 gradi, ben al di sotto della media del periodo.

Le previsioni meteo per il fine settimana

Domani, venerdì 24 aprile, l’anticiclone che insiste sull’Italia si consoliderà, portando sole diffuso e un sensibile aumento delle temperature diurne, mentre le minime resteranno molto basse.

Sabato 25 aprile le previsioni indicano condizioni soleggiate e clima mite, con punte di 25-26 gradi e valori superiori di 8-9 gradi rispetto alle medie di fine aprile. Uno scenario che proseguirà anche domenica e che dovrebbe protrarsi fino a lunedì 27 aprile.

Un clima insolitamente caldo che, però, non durerà: da metà della prossima settimana, infatti, è atteso un graduale aumento dell’instabilità per l’arrivo di correnti più fresche dal Nord Europa, che potrebbero riportare nuvolosità e maltempo.