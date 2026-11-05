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05/11/2026
11:47
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Redazione

Trump: impeachment nei miei confronti distruggerebbe i Democratici

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Washington, 5 nov. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato mercoledì che se i Democratici dovessero avviare una procedura di impeachment nei suoi confronti quando prenderanno il controllo del Congresso il prossimo anno, ciò “distruggerebbe” il loro partito.Interrogato su un possibile impeachment il giorno dopo la pesante sconfitta del suo Partito Repubblicano alle elezioni di metà mandato, Trump ha affermato: “Penso che distruggerebbe il Partito Democratico se lo facessero”, insistendo sul fatto che non c’era “alcun motivo” per metterlo sotto accusa.

 

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