Ucraina, Merz a Trump: fare più pressioni sulla Russia

Milano, 5 giu. (askanews) – “L’America è in una posizione molto forte per far cessare questa guerra” ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz nello Studio Ovale, sollecitando “più pressione sulla Russia” nello scambio avuto con il presidente americano Donald Trump davanti alla stampa. “Sono qui per parlare di come possiamo contribuire a mettere fine a questa terribile guerra”, ha detto Merz. “L’America è di nuovo in una posizione molto forte per fare qualcosa contro questa guerra e porvi fine. Quindi parliamo di cosa possiamo fare insieme e siamo pronti a fare tutto il possibile. E sapete che abbiamo dato sostegno all’Ucraina e che stiamo cercando di esercitare maggiore pressione sulla Russia. L’Unione Europea lo ha fatto, e dovremmo parlarne”, ha detto Merz a Trump.