Ucraina, Trump: Witkoff incontrerà Putin la prossima settimana

Roma, 26 nov. (askanews) – L’inviato statunitense Steve Witkoff incontrerà il presidente russo Vladimir Putin la prossima settimana a Mosca per discutere un piano per porre fine alla guerra in Ucraina, ha dichiarato nella notte Donald Trump, aggiungendo che suo genero potrebbe essere presente.”Steve Witkoff andrà, forse con Jared (Kushner). Non sono sicuro che Jared ci andrà, ma è coinvolto nel processo, è una persona intelligente, e incontreranno il presidente Putin, credo, la prossima settimana a Mosca”, ha detto il presidente degli Stati Uniti ai giornalisti a bordo del suo aereo.Trump continua a dirsi ottimista, riferendo di progressi nelle trattative, anche se non ha più accennato di una scadenza fissa, che inizialmente aveva indicato nel 27 novembre, giorno del Ringraziamento, per la conclusione di un accordo con l’accettazione da parte di Kiev del piano di pace proposto dagli Stati Uniti.Il piano originale, composto da 28 punti, sarebbe stato rivisto a 19 punti dopo i colloqui di Ginevra. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che Kiev e Washington stanno perfezionando il documento redatto “che potrebbe costituire la base per accordi di sicurezza più ampi”. Mentre continua il lavoro diplomatico, non si fermano però gli attacchi. La Russia ha lanciato droni russi su Zaporizhzhia che hanno causato almeno 12 feriti e danni anche a edifici residenziali, riportano i servizi d’emergenza.