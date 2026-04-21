Un anno fa moriva Papa Francesco, l’ultimo saluto ai fedeli a Pasqua

Roma, 21 apr. (askanews) – Un anno fa, il 21 aprile 2025, moriva Papa Francesco. Nelle immagini l’ultimo abbraccio ai fedeli per Pasqua. Francesco, appena un giorno prima della sua morte, all’età di 88 anni, non aveva voluto mancare alle celebrazioni ed era prima apparso dal balcone centrale della Basilica di San Pietro e poi aveva compiuto un giro di Piazza San Pietro a bordo della papamobile. “Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua”, aveva detto alla folla dalla sua sedia a rotelle sul balcone.