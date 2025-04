Usa, Powell (Fed): dazi aumentano rischio disoccupazione e inflazione

Arlington (Virginia), 4 apr. (askanews) – Secondo il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, i recenti dazi introdotti dal presidente Donald Trump aumentano il rischio di una maggiore disoccupazione e probabilmente causeranno un aumento dell’inflazione e un rallentamento della crescita. “Passando alla politica monetaria, ci troviamo di fronte a una prospettiva altamente incerta con rischi elevati sia di maggiore disoccupazione che di maggiore inflazione. La nuova amministrazione sta implementando cambiamenti politici sostanziali in quattro diverse aree: commercio, immigrazione, politica di bilancio e regolamentazione. La nostra posizione di politica monetaria è ben posizionata per gestire i rischi e le incertezze che affrontiamo mentre acquisiamo una migliore comprensione dei cambiamenti delle politiche e dei loro probabili effetti sull’economia”.Continueremo a monitorare attentamente i dati in arrivo, l’evoluzione delle prospettive e l’equilibrio dei rischi. Siamo in grado di attendere per una maggiore chiarezza prima di prendere in considerazione eventuali aggiustamenti della nostra politica dei tassi. È troppo presto per dire quale sarà il percorso appropriato per la politica monetaria.