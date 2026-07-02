Usa, Trump: la Spagna “non si sta comportando bene” nella Nato

Medora (North Dakota), 1 lug. (askanews) – Gli alleati della Nato “si sono comportati male” con gli Stati Uniti. “Non vogliono aiutare gli altri ma impareranno la lezione”. Così ha detto Donald Trump, nel corso del discorso nel discorso all’inaugurazione della Theodore Roosevelt presidential library in North Dakota.”Gli spagnoli sono membri della Nato ma non sono ottimi membri della Nato”, ha detto Trump. Insomma “non si stanno comportando bene ma impareranno”. La Spagna – si ricorda – non ha accettato di portare al 5 per cento del Pil la spesa riguardo la difesa, come concordato al vertice Nato dell’anno scorso.Poi il presidente ha nuovamente agitato lo spettro del comunismo: “è la più grande minaccia per il nostro Paese, compresa la Prima Guerra Mondiale, la Seconda Guerra Mondiale, Pearl Harbor e l’11 settembre penso che sia una minaccia più grande, potenzialmente una minaccia più grande di tutto ciò, perché è come un cancro che si diffonde, e faresti meglio a fermarlo in fretta”. Il riferimento fatto dal presidente è ai candidati ‘socialisti’ nelle primarie del Partito democratico.