Von der Leyen: Ue pronta a negoziare, avevamo offerto dazi a zero

Bruxelles, 7 apr. (askanews) – La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato che l'UE aveva offerto agli Stati Uniti dazi "zero-per-zero" sui flussi di beni industriali mentre lavora per evitare una guerra commerciale transatlantica totale. "Siamo pronti a negoziare con gli Stati Uniti", ha affermato, aggiungendo che l'offerta è stata fatta prima dell'annuncio di Trump della scorsa settimana di nuovi dazi."Siamo pronti a negoziare con gli Stati Uniti. In effetti, abbiamo offerto dazi zero-per-zero per i beni industriali, come abbiamo fatto con successo con molti altri partner commerciali, perché l'Europa è sempre pronta per un buon affare, quindi lo teniamo sul tavolo".