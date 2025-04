Wall Street, le decisioni di Trump sui dazi? “Autolesionismo”

New York, 11 apr. (askanews) – Ancora molta incertezza sui mercati con recuperi timidi o perdite, è presto per parlare di ripresa e anzi all’orizzonte non sembra che si possa intravedere niente di buono: troppo imprevedibile Donald Trump sui dazi, mentre pesano anche le parole del capo del gigante degli investimenti BlackRock, Larry Fink, che ha messo in guardia sul rischio recessione per gli Stati Uniti, definendolo ormai quasi una certezza. Peter Tuchman fa il trader da 40 anni, lavora per la TradeMas Securities, e commenta così la situazione: “L’umore del parquet è un po’ confuso. L’ambiente è molto favorevole a Trump. E quindi, sapete, anche alcuni dei sostenitori di Trump si sono chiesti… Stanno tutti guardando i loro piani pensionistici legati ai fondi come chiunque altro. Alcuni di loro si bevono qualsiasi cosa e sono totalmente convinti che siamo proprio dove dovremmo essere. Non so da quale pianeta provengano, ma, sapete, stiamo tutti guardando i nostri piani pensionistici che sono scesi del 20% e pensiamo che questo non doveva accadere. È autolesionismo”.”Ci sono persone in tutto il Paese – ha osservato Tuchman – che probabilmente andranno in pensione alla fine del 2025 e che hanno perso 50.000 dollari. Magari ne avevano 250, e ora ne hanno persi 50. Potrebbero non essere in grado di andare in pensione. E ci sono le possibili implicazioni di una recessione. La parola con la ‘R’ (recessione) comincia a sentirsi in giro”.”Al signor Trump – prosegue il senior trader – è stata consegnata un’economia in un mercato che era proprio una bella scatola con un fiocco, era ideale. Era uno scenario perfetto, perfetto, perfetto. E credo che tutti abbiano percepito che, come dire, c’era un jolly in arrivo. Sapevamo che aveva in agenda i dazi e altre cose. Le politiche non erano molto chiare. E questo era il jolly””La prima cosa che ha fatto crollare il mercato – sintetizza per concludere Tuchman – è l’incertezza, l’ansia, lo stress e la paura per la questione dei dazi. Perché la questione dei dazi è, di per sé, un grosso problema, ma quando incombe e non c’è chiarezza in merito e non c’è un piano e una politica, beh, allora si rimane appesi, come un grande salame”