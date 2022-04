Assegno unico aprile 2022: in questi giorni dovrebbero pervenire i pagamenti a chi ne ha fatto richiesta, secondo i requisiti e le condizioni previste dall’Inps.

Assegno unico aprile 2022, quando arriva il pagamento?

L’Inps ha annunciato dal primo aprile di aver cominciato a preparare per i pagamenti dell’Assegno unico. Il pagamento riguarda, oltre alle famiglie che avevano già presentato la richiesta negli scorsi mesi, anche “le ulteriori 1.097.079 domande pervenute a marzo, per 1.789.250 figli”.

Ecco il calendario del pagamento dell’assegno dell’INPS ad aprile 2022 secondo il patronato Inpas:

Il pagamento dell’Assegno Unico per figli a carico, per la mensilità di aprile 2022, è previsto a partire dal 15 aprile 2022, se le domande sono state inviate nei mesi di gennaio e febbraio 2022 (a partire dal 1° gennaio). Se invece le domande verranno inviate dal 1° marzo 2022, il pagamento dell’Assegno Unico avverrà alla fine del mese successivo a quello di presentazione delle stesse.

A chi spetta e di cosa si tratta

A partire dal 1° gennaio 2022, gli italiani hanno la possibilità di chiedere all’Inps il nuovo assegno unico e universale per i figli a carico. A questo proposito, infatti, l’Inps ha scritto sui suoi canali social il seguente messaggio: “È online la domanda per richiedere l’Assegno Unico universale che sarà erogato a partire da marzo 2022. Vi ricordiamo che la domanda può essere effettuata entro febbraio per riceverlo da marzo ed entro giugno per maturare il diritto da marzo”.

Il bonus si configura come un sostegno economico destinato alle famiglie e associato a ogni figlio a carico fino al compimento di 21 anni e senza alcun limite di età in caso di figli con disabilità.

Leggi anche: Assegno unico universale 2022: a chi spetta, come richiederlo e quando viene pagato? Importo e requisiti