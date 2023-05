Attacco hacker contro il Viminale: fuori uso il sito della Carta d’identità elettronica. Anche gli Stati Uniti sotto attacco digitale

Attacco hacker contro il Viminale in Italia. Di mira è stato preso il sito della carta d’identità elettronica che risulta ancora fuori uso. Intanto, anche gli Stati Uniti hanno denunciato un attacco digitale proveniente dalla Cina.

Attacco hacker contro il Viminale

Sotto attacco digitale il Viminale in Italia, in particolare il sito della Carta d’identità elettronica è stato preso di mira. Ad aver agito in queste ore sarebbero stati gli hacker folorussi chiamati “Noname057(16)” . Infatti, sul loro canale Telegram, i Noname ironizzano postando un messaggio sotto la foto di un orso con sullo sfondo il tricolore italiano e una carta d’identità. “L’Italia – si legge – è pronta a fornire supporto materiale all’Ucraina, ma attende passi decisivi dagli alleati. Nessuna indipendenza. Fortunatamente, il nostro team può prendere decisioni da solo, siamo andati nel segmento russofobo italiano di internet e abbiamo ucciso un sito web di carte d’identità elettroniche”.

Fuori uso il sito della Carta d’identità elettronica

“I servizi della Carta di identità elettronica sono momentaneamente indisponibili a causa di un problema tecnico nella fornitura della connettività internet, seguito all’incendio divampato nella giornata di ieri nei pressi della stazione Tiburtina, che ha coinvolto cavi della fibra ottica”. Dunque, il sito risulta ancora irraggiungibile e fuori uso. “Stiamo lavorando per ripristinarne il pieno funzionamento”, aggiungono dal ministero.

Anche gli Stati Uniti sotto attacco digitale

Anche gli Stati Uniti hanno accusato un attacco informatico, secondo loro proveniente dalla Cina. In realtà, in una nota congiunte, si legge che e autorità di sicurezza informatica di Usa, Canada, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda hanno avvertito di un “gruppo di attività dannose” associato a “un attore informatico sponsorizzato dalla Repubblica popolare cinese, noto anche come Tifone Volt. Questa attività colpisce le reti dei settori delle infrastrutture critiche degli Stati Uniti” e l’entità che ha effettuato l’attacco “potrebbe applicare le stesse tecniche in tutto il mondo“, hanno aggiunto.

Dall’altra parte la Cina ha risposto alle accuse di Usa e alleati evidenziando la “campagna di disinformazione“. “Questo è un rapporto estremamente poco professionale con una catena di prove mancante, questo è solo un lavoro di taglia e incolla”, ha fatto sapere la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning. Le accuse sono “una campagna di disinformazione collettiva dei Paesi della coalizione Five Eyes”, la rete di intelligence di Usa, Gran Bretagna, Australia, Canada e Nuova Zelanda.