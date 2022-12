Attentato a Susanna Schlein, Tajani: “È salva per miracolo”

Il primo consigliere dell’Ambasciata italiana in Grecia, Susanna Schlein, “è salva per miracolo perché per fortuna non è esplosa la molotov piazzata sotto la macchina vicina all’impianto del gas che è sotto la camera da letto della sua famiglia”.

La Procura di Roma indaga sull’attentato subito la scorsa notte ad Atene dal consigliere dell’Ambasciata italiana Susanna Schlein

È quanto ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani a margine dei Med Dialogues, commentando l’attentato subito questa notte ad Atene, dal primo consigliere dell’ambasciata italiana in Grecia. “Probabilmente si tratta di un attentato di origine anarchica come ce ne sono stati altri”, ha aggiunto il ministro degli Esteri parlano della possibile matrice.

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione all’attentato ai danni di Susanna Schlein e la sua famiglia. Il procedimento è coordinato dal procuratore Francesco Lo Voi. I magistrati capitolini attendono le prime informative per rubricare il fascicolo ma non è escluso che si procederà per attentato con finalità di terrorismo.

Il ministero degli Esteri greco ha definito “riprovevole” l’attentato contro il nostro primo consigliere dell’ambasciata italiana ad Atene. Quanto accaduto, ha scritto in una nota, “non intaccherà in alcun modo le eccellenti relazioni e i legami di amicizia di lunga data tra la Grecia e il suo partner e alleato, l’Italia”.