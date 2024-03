Attentato mosca, convalidati gli arresti dei quattro fermati

Il tribunale Basmanny di Mosca ha convalidato l’arresto di tutti e quattro gli imputati per l’attentato al Crocus City Hall: si tratta dei presunti terroristi dell’Isis Dalerdzhon Mirzoyev, Saidakrami Rachabalizodu, Shamsidin Fariduni e Muhammadsobir Fayzov. Tutti con passaporto tagiko.

I quattro presunti attentatori, tutti da ieri accusati di terrorismo e in custodia cautelare fino al processo, sono apparsi in aula gonfi in volto, con lividi e segni di tagli, uno addirittura condotto in tribunale in sedia a rotelle con un camice e i pantaloni dell’ospedale.

Su Telegram foto di torture durante gli interrogatori

Ieri i canali Telegram filorussi hanno pubblicato foto di torture durante gli interrogatori da parte dei servizi di sicurezza. In particolare una foto mostra un uomo sdraiato sul pavimento con i pantaloni abbassati che sembra essere collegato con dei fili elettrici a “un dispositivo di comunicazione militare TA-57, che le forze di sicurezza utilizzano per torturare con scosse elettriche”, scrive Meduza, secondo cui uno dei cavi “sembra essere collegato ai genitali”.

Tajani: “Nessuna prova del coinvolgimento di Kiev”

“Al momento non ci sono prove di alcun tipo di un coinvolgimento di qualsiasi genere da parte ucraina, mi pare che tutto vada nella direzione di un attentato terroristico organizzato dal ramo afgano dell’Isis” ha detto, questa mattina, a radio RTL102.5 il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani.