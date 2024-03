Attentato Mosca, l’Italia innalza le misure di sicurezza

Al Viminale vertice del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica in seguito all'attentato di venerdì a Mosca.

Vertice questa mattina al Viminale in seguito all’attentato terroristico di venerdì scorso a Mosca. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha convocato una riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, cui partecipano i vertici dell’intelligence e delle forze di polizia. Una prima riunione del Comitato si era già tenuta giovedì scorso per definire le misure di sicurezza in vista delle festività pasquali e degli eventi del G7.

“Da quando è scoppiata la guerra in Medio Oriente, abbiamo rinforzato i controlli, ci sono 150 luoghi più protetti in Italia. La nostra intelligence e le forze dell’ordine sono sempre al lavoro, tanto che qualche giorno fa sono stati arrestati tre presunti terroristi palestinesi” ha detto oggi il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani parlando dell’attentato a Mosca. “Come ha anche detto il sottosegretario Mantovano, i rischi riguardano i soggetti che si autoradicalizzano più che gruppi organizzati”, ha aggiunto Tajani.

Mantovano. “Il rischio è l’autoattivazione di lupi solitari”

“Il fronte della minaccia più preoccupante – ha aggiunto – è il reclutamento online”. Rischio di autoattivazione di lupi solitari? “Sì, come capitato in altri stati Europei”. È quanto ha detto, ieri sera a “In mezz’ora” su Rai 3, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla sicurezza, Alfredo Mantovano. “Oggi la minaccia non è tanto quella di gruppi organizzati” di terroristi, ma dei lupi solitari, detto questo, ha proseguito l’esponente dell’Esecutivo, però “il gruppo in azione a Mosca in Italia sarebbe stato intercettato prima” perché “l’Italia da anni realizza una sorta di difesa anticipata con norme che sanzionano penalmente anche la mera adesione on line a un gruppo terroristico”.

Anche la Francia innalza al livello più alto lo stato di allerta

A seguito dell’attacco a Mosca, anche il primo ministro francese Gabriel Attal ha annunciato domenica sera il “potenziamento” del piano Vigipirate (acronimo di VIGIlance et Protection des Installations contre les Risques d’Attentat Terroriste à l’Explosif, Vigilanza e protezione dei servizi contro il rischio di attentati terroristi esplosivi) in Francia al livello più alto: “attacco di emergenza”. “In seguito all’attentato di Mosca, il Presidente francese ha convocato questa sera all’Eliseo una riunione del Consiglio nazionale di difesa e sicurezza. Alla luce della rivendicazione dell’attentato da parte dello Stato Islamico e delle minacce che incombono sul nostro Paese, abbiamo deciso di innalzare la postura di Vigipirate al livello più alto: attacco di emergenza”, ha scritto Attal su X. Il 15 gennaio il piano Vigipirate era stato declassato al livello 2 (“sicurezza rafforzata – rischio di attacco”).

