Autostrade, De Micheli: “Il governo prenderà decisioni a breve. Sulle manutenzioni già radicalmente modificato il rapporto con i concessionari”

“Sul fronte della trattativa tra Cdp e Aspi il mio ministero non ha competenza, ma posso rappresentarle che tale trattativa si muove su prezzi e valori di mercato in termini prospettici e non incrocia altre decisioni che il governo dovrà prendere a breve”. E’ quanto ha detto la ministra delle infrastrutture e trasporti, Paola De Micheli, rispondendo in question time al Senato ad una domanda sulla trattativa per Aspi. “La magistratura farà il suo corso – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo riferendosi all’inchiesta su Autostrade (leggi l’articolo) -, accerterà le responsabilità, sia sulla questione Morandi che sugli altri filoni di inchiesta. Al mio arrivo, edotta sullo stato delle manutenzioni, ho modificato radicalmente il rapporto con i concessionari. Introdotti controlli diretti da parte della Direzione generale delle concessioni; vietati i controlli autonomi da parte dei concessionari; linee guida uguali per tutti sulla sicurezza di ponti e viadotti; quadruplicamento delle multe per tutti gli inadempimenti minori. Tutto questo ha portato in questo anno a centinaia di milioni di cantieri da parte di tutti i concessionari. Alla luce dei fatti confermo la bontà della scelta”.