Bando Rai da 2,2 milioni per noleggiare vetture

Una spesa non proprio così secondaria, quella che Viale Mazzini ha in mente di fare. Uno degli ultimi bandi di gara pubblicato dalla Rai prevede la “fornitura a noleggio di autoveicoli a breve termine senza conducente”. Spesa prevista: 2,2 milioni di euro per una durata dell’appalto di 36 mesi.

Non proprio bruscolini, insomma. Per un servizio che, ovviamente, consenta di coprire tutte le esigenze. Nel capitolato tecnico, tanto per dire, si specifica che le macchina che potrebbero essere noleggiate saranno di vario tipo, dalle mini alle station wagon passando per i Suv fino ai full-electric. Ma c’è di più.

Le prestazioni, si legge, “potranno essere richieste tutti i giorni dell’anno, nessuno escluso” e dovranno prevedere “la consegna dell’autoveicolo su tutto il territorio nazionale, anche in località diverse da quelle di inizio noleggio”, ma anche “la possibilità di effettuare percorsi anche in ambito extra nazionale”.

Insomma, un servizio a 360 gradi. Con tanto di pieno al momento del ritiro come d’altronde si confà a qualsiasi agenzia di noleggio autoveicoli. La domanda che rimane è se in questo modo ci sarà un risparmio sulla spesa di viaggi oppure no.