Barbara Boncompagni: sorelle, madre svedese, marito, figli, Raffaella Carrà, programmi tv della figlia di Gianni Boncompagni

Barbara Boncompagni è nata il 26 aprile 1963 e ha 58 anni. L’artista è una cantante e autrice televisiva, figlia di una nobildonna svedese e del conduttore Gianni Boncompagni, scomparso nel 2017. Il matrimonio tra Boncompagni e la moglie si conclude con il divorzio, reso effettivo nel 1964. Nello stesso anno, il conduttore ottenne anche la patria podestà delle sue tre figlie, delle quali Barbara era la minore, e il loro affidamento esclusivo. Con le bambine, si trasferì a Roma dando inizio a una nuova vita.

Gianni Boncompagni è stato uno dei due grandi amori di Raffaella Carrà: pertanto, la cantante romagnola ha rappresentato una sorta di figura materna per Barbara. A proposito del rapporto con la Carrà, la donna ha raccontato: “Avevamo in comune anche il fatto che lei da bambina era stata abbandonata dal padre, noi dalla madre”.

Vita privata, marito, figli e programmi tv

Per quanto riguarda la sua vita privata, Barbara Boncompagni è sposata da diversi anni e ha due figli: Mattia e Brando.

La sua carriera nel mondo dello spettacolo è cominciata grazie al padre, nel 1980, quando si esibì nel programma Drim, in onda su Rai Rete 2. In quella circostanza, in quanto appassionata di canto, la giovane artista si occupò della sigla del programma Con i piedi all’insù che venne, poi, pubblicata come singolo, ottenendo un buon successo.

Nel 1993, ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Notte e Giorno, è stata una delle vocalist di Non è la Rai, ha inciso la cover Cuore matto di Little Tony e ha collaborato come autrice alla realizzazione di numerosi programmi televisivi come La Posta del Cuore in onda su Rai e Paint Your Life su Real Time.