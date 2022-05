Barbara Snellenburg oggi: età, film, sposata, compagno e figli

Chi è Barbara Snellenburg, chi è la modella e attrice ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di venerdì 6 maggio per ricordare Raimondo Vianello?

Barbara Snellenburg oggi: età, film e carriera

Barbara Snellenburg è nata il 3 luglio 1975 ad Amelo, città situata nei Paesi Bassi. Sin da bambina, ha sempre mostrato una forte passione per il mondo dello spettacolo e un grande interesse per la fotografia. Dopo aver avviato la sua carriera da modella, ha deciso di cimentarsi con la recitazione, diventando un’attrice.

Nel 1993, ha raggiunto il successo entrando a far parte del cast del film Piccolo Grande Amore dei fratelli Vanzina in cui interpreta il ruolo della protagonista al fianco di Raoul Bova. Successivamente, ha preso parte a fiction come Casa Vianello e Don Matteo.

In seguito alla morte di sua madre, tuttavia, la modella e attrice ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo e di dedicarsi esclusivamente alla sua passione per la fotografia. Snellenburg non ha, però, abbandonato del tutto il mondo della recitazione: negli anni, infatti, ha continuato a recitare a teatro.

Sposata, compagno e figli

Per quanto riguarda la sua vita privata, Barbara Snellenburg è particolarmente riservata. La donna, che vive e lavora principalmente a Milano, ha raccontato di avere un fidanzato di origini svedesi. La conoscenza con l’uomo, il cui nome è Henrik Hansson, è cominciata tramite Skype. Il fidanzato dell’attrice lavora come modello e si ritrova spesso a viaggiare per il mondo. La coppia, tuttavia, porta avanti la sua relazione da oltre quindici anni e appare più affiatata e unita che mai.

Snellenburg e il compagno non sono sposati ma la donna ha spesso ironizzato sul fatto di aver realizzato con Hansson un servizio fotografico in abito da sposa.

L’attrice è molto amica di Filippa Lagerback: Barbara Snellenburg, infatti, è stata testimone di nozze della showgirl in occasione del matrimonio celebrato tra Filippa Lagerback e Daniele Bossari.