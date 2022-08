Basilicata, gas gratis a tutti i residenti: accordo Regione e compagnie petrolifere

Basilicata, gas gratis: incredibile ma vero. Mentre si discute di emergenza prezzi in Italia, ecco sconti vantaggiosi in una Regione italiana

Basilicata, gas gratis: mentre in Italia si è tornato a discutere di aumenti di prezzi del carburante, c’è una Regione italiana che garantirà ai propri cittadini un sostanziale sconto in bollette a partire dal mese di ottobre.

Basilicata, gas gratis a tutti i residenti

Nelle ultime ore in Italia si è tornato a discutere dell’emergenza gas per i rincari dei prezzi. Tuttavia, una Regione italiana presente la possibilità ai propri cittadini di usufruire di uno sconto importante del gas. Martedì 23 agosto la Basilicata ha approvato la legge che azzera alcuni costi nelle bollette del gas per i residenti, la norma infatti è chiamata «gas gratis per tutti». Da ottobre, quindi, i residenti della regione pagheranno almeno il 50 per cento in meno in bolletta.

Accordo Regione e compagnie petrolifere

La regione Basilicata ha sottoscritto un accordo con le compagnie petrolifere presenti sul suo territorio. In Basilicata si concentrano un miliardo e 79 mila metri cubi di gas estratti nel 2021 (dati Mise). “Ho inteso quindi introdurre un sistema obiettivo ed automatico – ha detto in consiglio regionale il presidente Vito Bardi – che consentisse ai cittadini lucani di percepire direttamente le compensazioni, senza intermediazione della Regione – e della politica – che, in precedenza, decideva di volta in volta come impiegare tali risorse, con il risultato che i cittadini della Basilicata non hanno mai visto concretamente alcun concreto benefici”.

Dopo una serie di trattative con Eni, Total e Shell per le «compensazioni ambientali», i risarcimenti per i territori che subiscono gli effetti delle attività di estrazione, i produttori hanno così messo a disposizione 200 milioni di metri cubi di gas all’anno fino al 2029.

Leggi anche: Manifesti Pd, diventa virale sui social la parodia pancetta/guanciale. Letta replica su Twitter: “Guanciale tutta la vita”