Beppe Grillo all’attacco di Conte nel podcast di Fedez: “M5s in mano a uomo che sussurra ai cavilli”

Il ritorno di Beppe Grillo si avvicina. E le prime anticipazioni della registrazione dell’intervista a Pulp, il podcast di Fedez e Mr. Marra, confermano che il co-fondatore dei 5 Stelle non ha perso la sua verve. E non ha perso neanche occasione per tornare all’attacco del Movimento 5 Stelle e del suo attuale leader, Giuseppe Conte.

Nella breve anticipazione della puntata che verrà diffusa lunedì alle 13, Grillo non risparmia critiche continuando ad alimentare lo scontro con Conte: “Oggi il Movimento è un’altra cosa in mano al reverendo Jones, l’uomo che sussurrava ai cavilli”. Il riferimento non può che essere al leader dei 5 Stelle, ovvero Conte, con il quale la rottura è ormai nota da anni.

L’anticipazione dell’intervista di Grillo al podcast di Fedez e Mr. Marra

L’ex garante pentastellato è durissimo con la sua ormai ex creatura: “Il Movimento che di progressista ha solo la paralisi della mente progressiva, non hanno un’idea (…) andiamo in un caos straordinario”. Nella clip Fedez lancia Grillo, raccontandone anche la sua figura e il suo ruolo nella politica italiana in diversi decenni.

Ma non mancano brevi estratti di qualche frase pronunciata dallo stesso fondatore dei 5 Stelle: “Mi sento postumo di me stesso da vivo, perché tutte le cose che dicevo vent’anni fa devono ancora arrivare”. L’ipotesi di un annuncio, magari della nascita di un nuovo partito, è stata finora smentita, ma Grillo di cose ne avrà probabilmente molte da dire nella sua intervista.

Eppure l’idea di un partito di Grillo potrebbe riscuotere un certo successo: secondo un sondaggio realizzato da Only Numbers per Porta a Porta, infatti, se fondasse un partito il 3,3% degli elettori sarebbe disposto a votarlo. Va detto che solamente lo 0,2% afferma che lo voterebbe sicuramente, ma a questo va aggiunto un 3,1% che sostiene che probabilmente sosterrebbe un partito di Grillo. A prevalere, come è normale che sia, sono i pareri negativi: probabilmente non lo voterebbe il 15,5% e sicuramente non lo voterebbe il 69,4%.