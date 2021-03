Le autorità della città di Berlino hanno sospeso la somministrazione del vaccino Astrazeneca per le donne di età inferiore ai 60 anni, citando nuovi dati su sospetti effetti collaterali. La sospensione di oggi arriva dopo che l’Agenzia Europea del Farmaco (Ema) e l’Aifa hanno sospeso per due giorni la somministrazione del vaccino in tutta Europa dopo alcune evidenze su rischi di trombosi.