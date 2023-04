Berlusconi ricoverato, il Cav è stazionario ma vigile

“Silvio Berlusconi si trova in stato stazionario ma vigile”, è quanto hanno detto all’Ansa fonti parlamentari di Forza Italia parlando delle condizioni dell’ex premier e leader azzurro, ricoverato da questa mattina nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano.

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato ricoverato per problemi di ossigenazione legati anche agli effetti del Covid

Per il Cavaliere, secondo quanto si è appreso, si è riproposto lo stesso problema di ossigenazione, dovuto anche agli effetti del post Covid, che aveva indotto i sanitari a ricoverarlo a fine marzo. Un problema che protraendosi porta all’affaticamento del sistema vascolare e dei polmoni – si spiega in ambienti sanitari – riproducendo anche i sintomi caratteristici della polmonite anche se non si tratta di polmonite.

Dal San Raffaele per il momento non sarà diramato un bollettino medico

Al momento non è deciso se sarà diramato un bollettino medico, ma è certo che Berlusconi trascorrerà la notte al San Raffaele dove è ricoverato da questa mattina. Per l’ex premier però potrebbe profilarsi un ricoverò di più giorni.

Sarebbe stata Marta Fascina, parlamentare e compagna di Silvio Berlusconi, ad accompagnare in ospedale l’anziano ex presidente del Consiglio e fondatore di Forza Italia, dopo un malore che ha richiesto un immediato ricovero nel reparto di terapia Intensiva cardio-chirurgica coordinato dal professor Alberto Zangrillo, da 30 anni medico personale del Cav. Fonti ospedaliere smentiscono quanto emerso in precedenza, che Berlusconi si sia presentato in ospedale con un affanno respiratorio.

Con l’ex premier ci sono il fratello Paolo e la figlia maggiore Marina

Dopo il ricovero, sono giunti in ospedale il fratello dell’ex premier, Paolo Berlusconi e la figlia maggiore, Marina, oltre la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli.