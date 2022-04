Bianca Balti: storia, fidanzato, marito, figlie, Instagram della supermodella di Dolce e Gabbana e Victoria’s Secret

Chi è Bianca Balti, la supermodella italiana che ha sfilato per i più rinomati brand di moda come Dolce & Gabbana e Victoria’s Secret.

Bianca Balti: storia, biografia e carriera della supermodella di Dolce e Gabbana e Victoria’s Secret

Bianca Balti, nata a Lodi il 19 marzo 1984 e ha 38 anni, è una delle più famose supermodelle italiane. Dopo essersi diplomata al liceo classico, si è trasferita a Milano per intraprendere la carriera di modella. Intanto, frequentava anche la facoltà di design della comunicazione al Politecnico di Milano e, per mantenersi, faceva lavori occasionali come, ad esempio, la rappresentante di cosmetici nei supermercati.

Nel 2005, ha debuttato ufficialmente nel mondo della moda quanto ha firmato un contratto in esclusiva per una pubblicità con Dolce & Gabbana. Negli anni successivi, ha lavorato per alcuni dei più importanti brand di moda ed è apparsa sulle copertine di Vougue Giappone, Harper’s Bazaar e altre ancora.

Oltre a Dolce & Gabbana, nel 2005 è diventata l’unica modella italiana a partecipare allo show di Victoria’s Secret.

All’inizio del nuovo secolo, insieme a Eva Riccobono e Mariacarla Boscono, la Balti è stata una delle tre modelle italiane più pagate.

Nel 2007, ha preso parte al film Go Go Tales di Abel Ferrara e ha anche lanciato una sua linea di moda premaman battezzata “Bianca Balti Maternity”.

Vita privata, fidanzato, marito, figlie e Instagram

Per quanto riguarda la sua vita privata, Bianca Balti ha sposato il fotografo Christian Lucidi nel 2006, dal quale ha avuto la sua prima figlia, Matilde, venuta al mondo nel 2007. La coppia ha divorziato nel 2010 e, nel 2015, la modella ha cominciato a frequentare Matthew McRae, dal quale ha avuto la sua seconda figlia, Mia. Balti e McRae si sono sposati nel 2017 e, per l’occasione, la donna ha indossato un abito Dolce & Gabbana. Il secondo matrimonio della supermodella, tuttavia, è naufragato ad appena cinque mesi dalle nozze.

Successivamente, è stata legata al manager della finanza Sal Lahoud, dal quale si è poi separata.

Bianca Balti vive a Los Angeles con la seconda figlia, Mia, mentre la sua prima figlia, Matilde, vive a Parigi con il padre Christian Lucidi.

Su Instagram, la supermodella condivide scatti che riguardano la sua vita professionale ma anche la sua vita privata e vanta un seguito di oltre 1,1 milioni di followers.