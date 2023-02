Biden a sorpresa arriva a Kiev

Visita lampo del presidente americano, Joe Biden, in Ucraina. Il capo della Casa Bianca è arrivato a Kiev, questa mattina, per una visita a sorpresa al presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Le immagini, diffuse attraverso i social, riprendono il presidente Usa insieme all’omologo ucraino nel centro di Kiev, vicino alla cattedrale di San Michele.

U.S. President Joe Biden and President Volodymyr Zelensky have met in Kyiv on Feb. 20.

⚡️Biden, Zelensky visit the Wall of Remembrance of the Fallen for Ukraine.

Si tratta del primo viaggio di Biden a Kiev dall’inizio del suo mandato e della guerra in Ucraina. Sui social è apparso un video del presidente Usa che camminava per le vie della capitale ucraina. Secondo i media, Biden avrebbe visitato il memoriale dei caduti ucraini insieme all’omomologo Zelensky.

Biden è partito nella notte ed è arrivato in treno a Kiev questa mattina. La conferma del suo arrivo nella Capitale ucraina è giunta con un post su Instagram del presidente Zelensky: “Presidente Biden, benvenuto a Kiev, la sua visita è un segnale estremamente importante per tutti gli ucraini” ha scritto il leader ucraino su Telegram postando una foto con Biden.

“Mentre ci avviciniamo all’anniversario della brutale invasione dell’Ucraina da parte della Russia – ha scritto il presidente Usa su Twitter -, sono oggi a Kiev per incontrare il presidente Zelensky e riaffermare il nostro fermo impegno per la democrazia, la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina”.

“Quando Putin ha lanciato la sua invasione quasi un anno fa – ha aggiunto Biden parlando da Kiev -, pensava che l’Ucraina fosse debole e che l’Occidente fosse diviso. Pensava di poter sopravvivere a noi. Ma si sbagliava di grosso. Nell’ultimo anno, gli Stati Uniti hanno costruito una coalizione di nazioni dall’Atlantico al Pacifico per aiutare a difendere l’Ucraina con un sostegno militare, economico e umanitario senza precedenti, e quel sostegno durerà”.

As we approach the anniversary of Russia’s brutal invasion of Ukraine, I’m in Kyiv today to meet with President Zelenskyy and reaffirm our unwavering commitment to Ukraine’s democracy, sovereignty, and territorial integrity.

— President Biden (@POTUS) February 20, 2023