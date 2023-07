Biden gela Kiev: “L’Ucraina non è pronta a entrare nella Nato”

Per il presidente Usa, Joe Biden, l'Ucraina non è ancora pronta a entrate nella Nato: "Deve soddisfare altri requisiti".

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, gela l’Ucraina, raffreddando l’ipotesi dell’ingresso di Kiev nella Nato. Biden è in Europa per il summit Nato di Vilnius, un confronto che verterà anche sul percorso d’ingresso dell’Ucraina nell’Alleanza.

Si discuterà, poi, del veto di Turchia e Ungheria sull’entrata della Svezia. Una discussione complicata che metterà alla prova la leadership del presidente Usa. Che dovrà anche difendersi dalle critiche sulla decisione di inviare le munizioni a grappolo a Kiev, armi bandite da due terzi dei Paesi Nato.

Il viaggio di Biden inizierà da Londra, dove incontrerà il premier britannico Rishi Sunak e re Carlo III. Poi ci sarà non solo la tappa di Vilnius, ma anche una a Helsinki, con la Finlandia che da aprile è il 31esimo membro della Nato.

Biden gela Kiev sull’ingresso nella Nato

Sull’Ucraina, il presidente Usa ci va cauto e sembra contrario a un rapido ingresso nella Nato di Kiev. Secondo Biden l’Ucraina “non è pronta a far parte della Nato”, perché “deve soddisfare altri requisiti”. Manca, poi, “unanimità tra i Paesi membri” e non si può pensare a un ingresso ora, durante il conflitto, che vorrebbe dire “entrare in guerra con la Russia”.

Quindi il presidente Usa punta a un percorso “razionale” per far diventare Kiev in grado di entrare nella Nato, sostenendo intanto il Paese durante la guerra con Mosca. Più ottimista Biden sull’ingresso della Svezia, bloccato soprattutto dalla Turchia.