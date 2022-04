Biden non andrà in Ucraina: il Pentagono smentisce l’ipotesi di una visita del Presidente Usa a Kiev

Biden non andrà in Ucraina: il presidente americano non si recherà nei prossimi giorni nel luogo del conflitto. I piani sono altri e in programma ci sono altri incontri e viaggi.

Il presidente americano Joe Biden non sarà in Ucraina nei prossimi giorni. Il presidente degli Stati Uniti ha in programma altri viaggi ed incontro. Intanto, Biden avrà nelle prossime ore dei colloqui telefonici con il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il primo ministro italiano Mario Draghi e il premier britannico Boris Johnson.

Il Pentagono smentisce l’ipotesi di una visita del Presidente Usa a Kiev

“Il viaggio sarà dedicato principalmente a portare avanti il sostegno nei confronti del popolo ucraino e a contrastare l’invasione dell’Ucraina” ordinata “da parte di Putin, ma non ci sono piani per un viaggio in Ucraina”, ha twittato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki.

Anche perché Biden, atteso dal terzo viaggio in Europa dal suo insediamento nel 2021, giovedì 21 aprile, prenderà parte agli appuntamenti nella capitale del Belgio e venerdì 22 aprile sarà a Varsavia per un bilaterale con il presidente della Polonia, Andrzej Duda. Il presidente “discuterà come gli Stati Uniti, insieme ad alleati e partner, stanno rispondendo alla crisi umanitaria creata dalla guerra che la Russia ha avviato in maniera ingiustificata e senza aver ricevuto alcuna provocazione”.

