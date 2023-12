BigMama, chi è: vita privata, Sanremo 2024 e carriera della cantante

BigMama è una giovane rapper di origini campane che si sta affermando nel panorama musicale italiano. La cantante parteciperà al prossimo Festival di Sanremo.

BigMama, chi è: vita privata

BigMama è il nome d’arte di Marianna Mammone. Nella vita è una rapper e si è avvicinata da piccolina al mondo della musica. Nata il 10 marzo del 2000 ad Avellino, sta iniziando a sfondare nel panorama musicale italiano. In una recente intervista a redbull.com ha raccontato di come si è avvicinata alla musica: “L’ho fatto io da sola, tramite i karaoke, le gare di canto, il coro del paese, il coro del teatro, il coro della scuola“. BigMama è bisessuale come lei stesso ha confessato: “E qui si capisce che la sessualità non è una scelta, perché sì, dopo quello che ho detto sembrerà strano, ma mi piacciono anche gli uomini”.

Sul suo peso e la scelta del nome d’arte, in un’intervista al sito Wired, ha detto: “Sono super tranquilla con il mio fisico e con il mio peso. Sono autoironica da morire, non ho paura di dire quanto peso e che sono obesa, sono cose della mia vita. Preferisco essere onesta piuttosto che nascondere cose che mi rappresentano. Gli hater arriveranno e già sono arrivati. Il problema è quello che dicono: si fermassero alla mia musica e all’aspetto fisico non risponderei nemmeno, ma alcuni pensano che io sia qui per promuovere l’obesità ed è terribile. Non l’ho mai fatto; parlo di me, non sto promuovendo una patologia. Sono gli unici commenti a cui rispondo”.

Sanremo 2024 e carriera della cantante

Nel 2024 parteciperà tra i big al Festival di Sanremo a grande sorpresa. Una bella occasione per la sua carriera che è iniziata da pochi anni. Al mondo del rap di avvicinata nel 2023 e ha iniziato così a pubblicare le sue canzoni su YouTube. Nel 2019 si trasferisce a Milano e pubblica su tutte le piattaforme di streaming il singolo “77”, seguito nei due mesi successivi dalle uscite di “Lights Off” e “Amsa”. Nel 2020 arrivano i singoli che attirano le attenzioni della critica: “Mayday” e “Formato XXL”. Nel 2021 arriva il singolo “TooMuch” prodotto da Crookers. Sempre nel 2021 pubblica “Così Leggera”, prodotto da Crookers e No Label. Mentre il 2022 inizia con la campagna #voceallostile di Zalando, interpretando il classico “Nessuno mi può giudicare” di Caterina Caselli.