Giovanni Allevi come sta: annunciato come ospite al Festival di Sanremo 2024

Giovanni Allevi è un famoso compositore italiano che è stato annunciato come ospite nella seconda serata del prossimo Festival di Sanremo in onda su Rai 1.

Giovanni Allevi come sta

Giovanni Allevi è un famoso compositore italiano che sta combattendo contro un brutto male. L’annuncio del compositore del tumore è arrivato sui social attraverso un post: “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica”.

“Le mie mani tremano per via dei farmaci e, quindi, il ritorno al pianoforte sarà lento. Tuttavia non ho mai smesso di comporre musica nella mia mente, per trasformare in note tutte le sensazioni che sto vivendo. Grazie alla Musica anche la sofferenza e lo sconforto acquistano un senso. Non ho mai amato la vita come in questo momento”, ha scritto Allevi sul suo profilo Instagram

Annunciato come ospite al Festival di Sanremo 2024

Allevi è stato annunciato come ospite nella seconda del Festival di Sanremo 2024: “Sono davvero onorato per questo invito a Sanremo. Chissà che emozione sarà suonare di nuovo il pianoforte davanti al pubblico. Avrò anche la grande responsabilità di lasciarvi una riflessione nel mezzo di una battaglia contro la malattia, non ancora del tutto vinta. Sarò la voce dei tanti guerrieri che affrontano la sofferenza portando in fondo al cuore un forte attaccamento alla vita. Grazie Amadeus! Ci vediamo a Sanremo!”.

“L’annuncio è qualcosa di particolare che va al di là della musica e tocca le corde del sentimento, perché è una persona che ammiro tanto, che con il suo piano ha affascinato milioni di persone, poi una malattia insidiosa lo ha costretto a lasciare le scene, non è ancora vinta”, ha detto Amadeus.