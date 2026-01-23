Bollette, sale la soglia per il bonus sociale: chi può accedere allo sconto su gas, luce, acqua e rifiuti

Sale la soglia Isee per accedere ai bonus sociali riguardanti elettrico, gas, idrico e rifiuti. Parliamo dei bonus per aiutare le famiglie in disagio economico a pagare le bollette. Dall’1 gennaio del 2026 la soglia minima è passata a 9.796 euro, come comunica l’Arera. Il precedente limite era di 9.530 euro. Rimane invariata la soglia dei 20mila euro per le famiglie con almeno quattro figli a carico. L’adeguamento è previsto dal decreto del ministro dello Sviluppo economico risalente al 2016 e si basa sull’andamento medio degli ultimi tre anni dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nello stesso triennio.

Come ottenere il bonus sociale per le bollette e a quanto ammonta lo sconto

Gli sconti, spiega Arera, vengono applicati automaticamente in bolletta: parliamo di una riduzione del 30% per la spesa dell’utente medio per l’energia elettrica, del 15% per il gas, del 25% per la Tari e per il servizio idrico si prevede uno sconto pari a 50 litri/abitante/giorno. Per accedere è sufficiente presentare all’Inps la Dichiarazione sostituiva unica (Dsu) con la quale si ottiene l’attestazione Isee.

“Riduzione misera”: protestano i consumatori

Il rialzo viene però considerato “misero”, essendo del 2,79%, dal vicepresidente dell’Unione nazionale consumatori, Marco Vignola: “Il governo – sottolinea – avrebbe dovuto rivedere le soglie dei bonus, ripristinando quelle decise dal Governo Draghi che innalzavano la soglia Isee a 15mila euro”. Inoltre, Vignola chiede di rivedere “i meccanismi di assegnazione, commisurando il bonus agli effettivi consumi”.